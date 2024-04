Baramulla Lok Sabha Constituency Election 2024: बारामुल्ला-कुपवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन से टक्कर

Highlights श्रीनगर संसदीय सीट पर फिलहाल त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर श्रीनगर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं।

Baramulla-Kupwara Lok Sabha Constituency Election 2024: नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उत्तरी कश्मीर की संसदीय सीट बारामुल्ला-कुपवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। श्रीनगर संसदीय सीट पर नेशनल कांफ्रेंस ने शिया नेता और पूर्व मंत्री आगा रुहल्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तरी कश्मीर में अब मुख्य मुकाबला नेशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन में देखने को मिलेगा। श्रीनगर संसदीय सीट पर फिलहाल त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा।

नेशनल कांफ्रेंस के आगा रुहल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीद उर रहमान पारा और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर श्रीनगर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। मध्य कश्मीर की बडगाम सीट से वह तीन बार विधायक रह चुके हैं।

वह अपने पिता आगा सैयद मेहदी के उत्तराधिकारी के रूप में जाने-माने शिया धर्मगुरु माने जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर संसदीय सीट को छोड़ दिया है जो नेशनल कांफ्रेंस विशेषकर अब्दुल्ला परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है। इसी संसदीय सीट से उमर अब्दुल्ला तीन बार चुनाव जीते हैं। उनके पिता डा फारूक अब्दुल्ला और उनकी दादी बेगम अकबर जहां भी इसी सीट से सांसद निर्वाचित हो चुकी हैं।

परिसीमन के बाद श्रीनगर संसदीय सीट का भूगोल और सामाजिक परिदृश्य भी बदला है। इसके अलावा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीद उर रहमान पारा और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर श्रीनगर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोहम्मद अशरफ मीर ने वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव मे उमर अब्दुल्ला को हराया था।

दूसरी तरफ बारामुल्ला-कुपवाड़ा संसदीय सीट पर कांग्रेस के सहयोग और गुज्जर-बक्करवाल समुदाय में पुरानी पकड़ को देखते हुए नेकां की स्थिति को मजबूत माना जा रहा है। उत्तरी कश्मीर में अब मुख्य मुकाबला नेशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन में देखने को मिलेगा।

