यूपी के बलरामपुर में बरातियों से भरी जीप की ट्रैक्टर से हुई भीषण टक्कर, पति-पत्नी समते 6 लोगों की मौत, 3 की हालत नाजुक

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 21, 2022 10:07 AM

अधिकारी ने बताया कि पीछे से आ रहा एक अन्य वाहन भी जीप से भिड़ गया। इस हादसे में बसंत (32), पत्नी अमृता (28), लक्षमण (40), वादी (35) और शादाब (26) की मौके पर ही मौत हो गयी।

