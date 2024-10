Baba Siddique Murder: हमलावरों ने पहले की थी NCP नेता के घर और दफ्तर की रेकी, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Baba Siddique Murder: एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच कर रही मुंबई पुलिस एक के बाद एक खुलासे कर रही है। शनिवार, 12 अक्टूबर की रात हुए एनसीपी नेता के मर्डर के बाद पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए फौरन पुलिस को कार्रवाई और जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच, मुंबई पुलिस ने रविवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए दो संदिग्धों ने एनसीपी नेता के घर और दफ्तर की रेकी की थी।

एक अधिकारी के अनुसार, शनिवार रात मुंबई में तीन हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या किए गए एनसीपी नेता सिद्दीकी (66) के शव को पोस्टमार्टम के लिए रविवार सुबह करीब 6 बजे लीलावती अस्पताल से कूपर अस्पताल ले जाया गया।

Delhi Police will send a special investigation team to Mumbai to investigate the murder of NCP leader Baba Siddiqui in Mumbai. It is believed that a suspected gangster's motive behind the murder of Baba Siddiqui was to establish his influence in Mumbai: Delhi Police Special Cell… — ANI (@ANI) October 13, 2024

#WATCH | Maharashtra | Baba Siddiqui murder case | DCP, Mumbai Crime Branch, Vishal Thakur reached the Detection Crime Branch Unit 3 office, where the interrogation of the accused is going on. pic.twitter.com/vG31G4hTEj — ANI (@ANI) October 13, 2024

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए दो संदिग्ध हरियाणा के करनैल सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज कश्यप हैं।

एएनआई ने मुंबई पुलिस का हवाला देते हुए बताया कि “संदिग्धों ने सिद्दीकी के घर और कार्यालय की तलाशी ली, वे करीब डेढ़ से दो महीने तक मुंबई में रहे और उनकी निगरानी की।” मुंबई पुलिस के अनुसार, तीसरे संदिग्ध की तलाश जारी है, मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमें मामले की सक्रियता से जांच कर रही हैं।

Baba Siddiqui murder case | A case regarding the incident has been registered at Nirmal Nagar Police Station under crime registration no. 589/2024, sections 103(1), 109, 125, and 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), along with Sections 3, 25, 5, and 27 of the Arms Act, and… — ANI (@ANI) October 13, 2024

मुंबई पुलिस ने कहा कि मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। आरोपियों को इस काम के लिए पहले ही भुगतान कर दिया गया था। उन्हें कुछ दिन पहले हथियारों की डिलीवरी मिली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पिछले 8 घंटों से आरोपियों से पूछताछ की है।

इस बीच, सलमान खान के घर की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है।

विपक्ष ने सरकार को घेरा

इस चौंकाने वाली घटना ने विपक्ष के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। मुंबई के एक प्रमुख मुस्लिम नेता बाबा सिद्दीकी ने विधानसभा में बांद्रा (पश्चिम) सीट का तीन बार प्रतिनिधित्व किया था और वे कई बॉलीवुड सितारों के साथ अपने करीबी संबंधों के लिए जाने जाते थे। एक्स पर एक शोक संदेश में, उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने हमले की निंदा की और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

Baba Siddiqui murder case | The names of the two arrested accused are Gurmail Singh who is from Haryana and Dharamraj Kashyap who is from Uttar Pradesh. The accused had done recce of Baba Siddiqui's house and office premises, they were in Mumbai for one and a half to two months… — ANI (@ANI) October 13, 2024

पवार ने कहा, "इस घटना में उनकी मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं।" उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अच्छा दोस्त और सहयोगी खो दिया है। उन्होंने कहा, "हमने एक ऐसे नेता को खो दिया है, जिसने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी और धर्मनिरपेक्षता की वकालत की।" उन्होंने कहा कि हमले की गहन जांच की जाएगी।

सिद्दीकी की हत्या पिछले तीन दशकों में मुंबई में पहली हाई-प्रोफाइल राजनीतिक हत्या है, जिससे चुनावी राज्य महाराष्ट्र सदमे में है। छात्र जीवन से ही कांग्रेसी रहे सिद्दीकी इस साल फरवरी में अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में, भाजपा के मौजूदा विधायक रामदास नायक और प्रेमकुमार शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, साथ ही शिवसेना के विधायक विट्ठल चव्हाण और रमेश मोरे की भी उसी दौरान मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

Web Title: Baba Siddique Murder attackers had earlier conducted a recce of the NCP leader house and office police big revelation in the Baba Siddique murder case