Ayodhya Ram Mandir: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन उड़ान भरेंगे इतने विमान, पढ़ें पूरी डिटेल्स

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरे जोरो-शोरो पर जारी है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कई हस्तियां इकट्ठा होंगी।

इस बीच, राम मंदिर पहुंचने के लिए डायरेक्ट विमान, ट्रेन और बसों की सुविधा दी गई है हालांकि, विमानों की उड़ान अभी शुरू नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि नवनिर्मित अयोध्या में नया महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक सप्ताह के भीतर नियमित उड़ानें शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के साथ अपनी बैठक पर, अयोध्या में महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के हवाई अड्डे के निदेशक, विनोद कुमार ने कहा, ""बैठक प्राणप्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को लेकर थी... बहुत सारे चार्टर्ड विमान और विमान निर्धारित हैं उस दिन पहुंचना। यह एक समीक्षा बैठक थी...उस अवधि के दौरान लगभग 100 उड़ानों की उम्मीद है, यह चुनौतीपूर्ण है..."

#WATCH | Uttar Pradesh | On his meeting with Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra General Secretary Champat Rai, airport director of Maharishi Valmiki International Airport in Ayodhya, Vinod Kumar says, "The meeting was over arrangements for the pranpratishtha ceremony...A lot of… pic.twitter.com/kJQp8u3Drt