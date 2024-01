Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha Live: प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर शुरू, भारत के साथ-साथ 60 अन्य देशों में भी जश्न, जानें पूरा शेयडूल, वीडियो

Highlights मंदिर की प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची होगी। 392 खंभे और 44 द्वार होंगे। राम मंदिर को फूलों और विशेष रोशनी से सजाया गया है।

Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha Live: मंदिर नगरी अयोध्या नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बहु-प्रतीक्षित समारोह के धार्मिक अनुष्ठानों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शामिल होंगे।

भगवान राम के बाल रूप रामलला की मूर्ति की ‘प्राण प्रतिष्ठा’ में देश के प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधियों, विभिन्न आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों सहित सभी क्षेत्रों के प्रमुख लोग शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अनुसार इसके दोपहर एक बजे तक सम्पन्न होने की उम्मीद है।

इसके बाद प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित करेंगे। राम मंदिर का निर्माण और प्रबंधन कर रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री मंदिर निर्माण से जुड़े 'श्रमजीवियों' के साथ भी बातचीत करेंगे।’’ उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कुबेर टीला भी जाएंगे, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। वह वहां पूजा करेंगे।

मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की नई 51 इंच की मूर्ति को पिछले बृहस्पतिवार को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया था। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से और निकास दक्षिण दिशा से होगा। मंदिर तीन मंजिला होगा। मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालु पूर्वी दिशा से 32 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे।

भगवान श्री रामलला सरकार के अनुजों सहित दिव्य दर्शन - अयोध्या धाम



पौष मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, विक्रमी संवत् २०८०



Divya Darshans of Bhagwan Shri Ram Lalla, along with his brothers- Ayodhya Dham



Paush Maas, Shukla Paksh, Dashmi Tithi, Vikrami Samvat 2080 pic.twitter.com/9zcu126z5H