Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, दो नई अमृत भारत और छह वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी, अमृत भारत ट्रेन में छात्रों के साथ बातचीत, देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी शनिवार को सुबह भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंचे। प्रधानमंत्री को अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करते हुए एक तस्वीर साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई अमृत भारत ट्रेन में बच्चों से मुलाकात की।

Ayodhya Ram Mandir: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। दो नई अमृत भारत और छह वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अमृत भारत ट्रेन में छात्रों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी शनिवार को सुबह भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंचे।

#WATCH | PM Narendra Modi interacts with students onboard the Amrit Bharat train in Ayodhya, Uttar Pradesh pic.twitter.com/1bEdAgOp3B — ANI (@ANI) December 30, 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। उनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनि वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी पहली अमृत भारत ट्रेन मालदा टाउन-बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस का वर्चुअल उद्घाटन किया।

Ayodhya, Uttar Pradesh: PM Narendra Modi flags off two new Amrit Bharat trains and six new Vande Bharat Trains. pic.twitter.com/hGRu8ZqYYi — ANI (@ANI) December 30, 2023

अयोध्या हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी समेत कई प्रमुख नेताओं ने स्वागत किया। मुख्‍यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्‍स’ पर प्रधानमंत्री को अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करते हुए एक तस्वीर साझा की।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Ayodhya Dham Junction railway station, in Ayodhya.



Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel, CM Yogi Adityanath, Railways Minister Ashwini Vaishnaw are also present. pic.twitter.com/ls97j4eKkE — ANI (@ANI) December 30, 2023

पोस्ट में कहा, ‘‘आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी जी का श्री अयोध्या धाम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।’’ एक अन्य पोस्ट में योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘आपके यशस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में अयोध्या धाम की विरासतों को संरक्षित व संवर्धित करते हुए उसके समग्र विकास की यात्रा अविराम जारी है। आपका हार्दिक आभार एवं अभिनंदन।’’

अयोध्या पहुंचने के बाद मोदी एक रोड शो पर निकले, जहां विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने सड़कों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री का हाथ हिलाते हुए अभिवादन किया और उनकी तस्वीर भी लेते दिखे। रोड शो के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक मंडलियों ने भी प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री ने भी अपने वाहन का दरवाज़ा खोला और हाथ हिलाकर उत्साहित जनता का अभिवादन किया।

VIDEO | PM @narendramodi flags off two Amrit Bharat Express trains from the redeveloped Ayodhya Dham railway station. pic.twitter.com/wJPl3q0dzx — Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2023

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान में कहा गया कि वह कई अन्य रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित की। वह नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन की। इसके बाद प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जहां वह राज्य में 15,700 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे।

VIDEO | PM @narendramodi interacts with children inside the Amrit Bharat express in Ayodhya. pic.twitter.com/rB5AXnt7YO — Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2023

