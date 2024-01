Ayodhya Ram Mandir: प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने शुरू की ये खास मुहिम, आप भी ले सकते हैं हिस्सा

Highlights मंदिर परम्परागत नागर शैली में बनाया जा रहा है मंदिर की लंबाई (पूर्व से पश्चिम) 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से, 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार से होगा

अयोध्या: राम मंदिर में प्रभु भगवान श्री रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को निर्धारित है। इसके लिए जोर-शोर से तैयारियां हो रही हैं। 22 जनवरी से पहले मंदिर ट्रस्ट ने भगवान के अनुयायियों से एक खास अपील की है। मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि कला, संगीत, भजन, सामुदायिक कीर्तन की वीडियो भेजने की अपील की है।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आधिकारिक एक्स हैंडल से की गई अपील में कहा गया, "भगवान श्री रामलला सरकार की उनके जन्मस्थान स्थित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अब बस होने ही वाली है। इस मंगल अवसर पर विश्व भर में बसे भगवान राम के अनुयायियों से अनुरोध है कि आइए, हम सभी मिलकर इस मंगल अवसर का उत्सव मनाएं। प्रभु श्रीराम के प्रति अपनी भक्ति को अपनी कला, संगीत, भजन, सामुदायिक कीर्तन की वीडियो के माध्यम से हमें भेजें और #SabkeRam का प्रयोग कर हमें टैग करें। आपकी भगवान राम के लिये की गई प्रस्तुति को हम ट्रस्ट के आधिकारिक अकाउंट से सभी के साथ साझा करेगें। आइए, इस सांस्कृतिक यात्रा में साथ जुड़ते हैं और इस विश्व को भगवान राम की ख्याति से प्रफुल्लित कर देते हैं। जय श्री राम!"

बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मन्दिर के प्रवेश द्वार पर ज, सिंह, हनुमान जी और गरुड़ जी की मूर्तियाँ स्थापित करने का कार्य पूरा हो चुका है। ये मूर्तियाँ राजस्थान के ग्राम बंसी पहाड़पुर के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनी हैं।

