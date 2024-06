"जो इमारत गिरी वह पुरानी है, 2009 में खोली गई थी": दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरने पर बोले केंद्रीय उड्डयन मंत्री

Highlights दिल्ली के हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 की जिस छत का हिस्सा गिरा है, उसका निर्माण 2008-09 में हुआ था। इस काम को कंपनी जीएमआर ने निजी ठेकेदारों को ठेके पर दिया था। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी कहा कि प्रभावित इमारत 2009 में बनाई गई थी।

नई दिल्ली: दिल्ली के हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 की जिस छत का हिस्सा गिरा है, उसका निर्माण 2008-09 में हुआ था। इस काम को कंपनी जीएमआर ने निजी ठेकेदारों को ठेके पर दिया था। पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी साझा की। यही नहीं, केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी कहा कि प्रभावित इमारत 2009 में बनाई गई थी।

उन्होंने कहा, "हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं...मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस इमारत का उद्घाटन किया वह दूसरी तरफ है, और यहां जो इमारत गिरी है वह एक पुरानी इमारत है और 2009 में खोली गई थी। हमने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) से सत्यापन और जांच करने के लिए भी कहा है। मंत्रालय के अधिकारी भी निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।"

Airports with such structures across the country will be thoroughly inspected, said Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu Kinjarapu after a portion of canopy collapsed at Delhi airport's Terminal-1 today.