'मुझे मारने की कोशिश थी': भाजपा विधायक मुनिरत्न पर अंडे से हमला, कर्नाटक में राजनीतिक तूफान, VIDEO

Highlights वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा MLA मुनिरत्न पर अंडे से हमला पुलिस ने हमले के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके इरादों की जांच कर रही है मुनिरत्न ने डीके शिवकुमार, उनके भाई डीके सुरेश पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया

बेंगलुरु: बेंगलुरु के नंदिनी लेआउट में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक मुनिरत्न पर अंडे से हमला किया गया। पुलिस ने हमले के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके इरादों की जांच कर रही है। मुनिरत्न ने उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, उनके भाई और पूर्व सांसद डी के सुरेश और उनके सहयोगियों पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया, "यह मेरी हत्या करने की कोशिश थी। मुझे खत्म करने के लिए करीब 150 लोगों को बुलाया गया था। अगर मेरे समर्थक और पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होते तो मेरी हत्या कर दी जाती। डी के शिवकुमार, डी के सुरेश, हनुमंतरायप्पा और कुछ अन्य लोग इसमें शामिल थे।"

1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह से संबंधित तैयारियों के लिए बेलगावी में मौजूद शिवकुमार ने इन दावों का खंडन किया। उन्होंने कहा, "मैं तैयारियों में व्यस्त था। ये आरोप निराधार हैं।" इसी तरह, डी के सुरेश ने मुनिरत्ना के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विधायक ने इस घटना को अंजाम दिया है। सुरेश ने कहा, "वह अपने क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं और इस नाटक से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।"

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गिरफ़्तारियों की पुष्टि की। उन्होंने पत्रकारों को बताया, "तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। वे कौन हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी पहचान के लिए जांच जारी है।"

A group of miscreants threw eggs at #BJP MLA #Munirathna during a BJP programme of celebrating the birth anniversary of #Vajpayee in #Bengaluru.



Police have detained 3 persons in connection with the incident.



MLA #Muniratna alleges #Congress workers attacked him.



The… pic.twitter.com/0SliHapHr6