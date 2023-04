बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब के कारण कम से कम 16 लोगों की हुई मौत, 48 से अधिक है अस्पताल में भर्ती

पटना: एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब के कारण कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है और करीब 48 से भी अधिक लोग अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के अनुसार, आने वाले समय में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन में से अधिकतर की हालत काफी गंभीर है।

बताया जा रहा है कि यह घटना मोतिहारी जिले के कई गांवों में घटी है जहां 12 और लोगों ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की है और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 2016 से ही बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसे में राज्य में गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री होता है।

Bihar | Six people have died and 10 people including two critically ill admitted to hospital. Seven people arrested in the case till now: Jayant Kant, DIG, Champaran Range on deaths allegedly due to consuming spurious liquor in Motihari