VIDEO: अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की, एक्सिओम-4 मिशन पैच किया गिफ्ट
By रुस्तम राणा | Updated: August 18, 2025 19:51 IST2025-08-18T19:51:24+5:302025-08-18T19:51:24+5:30
बैठक के दौरान शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को एक्सिओम-4 मिशन पैच भेंट किया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें साझा कीं।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए एक्सिओम-4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की।
बैठक के दौरान शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को एक्सिओम-4 मिशन पैच भेंट किया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें साझा कीं।
#WATCH | Group Captain Shubhanshu Shukla, who was the pilot of Axiom-4 Space Mission to the International Space Station (ISS), meets Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/0uvclu9V2b— ANI (@ANI) August 18, 2025
शुक्ला, जो एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय बन गए थे, रविवार तड़के भारत लौटे और उनका भव्य स्वागत किया गया।