VIDEO: अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की, एक्सिओम-4 मिशन पैच किया गिफ्ट

By रुस्तम राणा | Updated: August 18, 2025 19:51 IST2025-08-18T19:51:24+5:302025-08-18T19:51:24+5:30

बैठक के दौरान शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को एक्सिओम-4 मिशन पैच भेंट किया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें साझा कीं।

Astronaut Shubhanshu Shukla meets PM Modi, gifts Axiom-4 mission patch | VIDEO: अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की, एक्सिओम-4 मिशन पैच किया गिफ्ट

VIDEO: अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की, एक्सिओम-4 मिशन पैच किया गिफ्ट

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए एक्सिओम-4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की। 

बैठक के दौरान शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को एक्सिओम-4 मिशन पैच भेंट किया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें साझा कीं।

शुक्ला, जो एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय बन गए थे, रविवार तड़के भारत लौटे और उनका भव्य स्वागत किया गया।

Web Title: Astronaut Shubhanshu Shukla meets PM Modi, gifts Axiom-4 mission patch

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra ModiNASAindian air forceनरेंद्र मोदीनासाइंडियन एयर फोर्स