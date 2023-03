Assembly Elections Result 2023: त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड समेत 4 राज्यों में हुए उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे, वोटों की गिनती शुरू, पूर्वोत्तर में भाजपा आश्वस्त...

Highlights मेघालय में मतगणना के लिए 13 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं वोटों की गिनती के लिए 27 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। नगालैंड में मतगणना के लिए 16 केंद्र बनाए गए हैं। त्रिपुरा में 87.76 फीसदी, नगालैंड में 85.90 फीसदी और मेघालय में 85.27 फीसदी मतदान हुआ था।

Assembly Elections 2023: त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड विधानसभा चुनावों के आज नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। भाजपा तीनों पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी संभावनाओं को लेकर आशान्वित है। मेघालय और नगालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव हुए थे और त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान हुआ था।

तीन पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, तमिलनाडु में इरोड (पूर्व) सीट, पश्चिम बंगाल में सागरदिघी, झारखंड में रामगढ़ सीट के उपचुनाव के भी नतीजे घोषित किए जाएंगे, जहां 27 फरवरी को मतदान हुआ था। वहीं महाराष्ट्र में कस्बा पेठ और चिंचवाड़ में 26 फरवरी को मतदान हुआ था।

Meghalaya | The counting of votes for the Meghalaya Assembly elections will begin at 8 am. Visuals from counting centre at Extension Training Centre in Tura pic.twitter.com/yAXDrmDoRH