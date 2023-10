Assembly Elections 2023: विधानसभा चुनाव में तेलंगाना जन समिति ने कांग्रेस को समर्थन देने का किया ऐलान

Highlights आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोदंडराम ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में उम्मीदवार नहीं उतारेगी उन्होंने आगे कहा, बीआरएस को चुनौती देने के प्रयासों में कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन प्रदान करेगी इस फैसले से सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे पुरानी पार्टी के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा

हैदराबाद: तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले, तेलंगाना जन समिति ने आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी का निर्णय सोमवार को हैदराबाद में उसके अध्यक्ष और तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी के बीच एक बैठक के बाद आया। इस फैसले से सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे पुरानी पार्टी के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

कोदंडराम ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में उम्मीदवार नहीं उतारेगी लेकिन सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को चुनौती देने के प्रयासों में कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन प्रदान करेगी। आपको बता दें कि तेलंगाना जन समिति की स्थापना 31 मार्च, 2018 को हुई थी। इसके नेता, कोडंदरम, ने सर्वदलीय तेलंगाना संयुक्त कार्रवाई समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, जिसने 2009 में शुरूएक अलग तेलंगाना राज्य के गठन के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा में 30 नवंबर को चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। तेलंगाना में बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है।

