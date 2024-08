Assembly Election Date 2024 Announcement: जेके में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान, हरियाणा में 1 अक्टूबर को पड़ेंगे वोट, 4 अक्टूबर को मतगणना

Highlights Assembly Election Date 2024 Announcement Live updates: जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा सीट हैं। Assembly Election Date 2024 Announcement Live updates: 42.6 लाख महिला मतदाता हैं। Assembly Election Date 2024 Announcement Live updates: कुल 87.09 लाख मतदाता हैं।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्रों में 42.6 लाख महिलाओं सहित कुल 87.09 लाख मतदाता हैं। कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कुल 11,838 मतदान केंद्र हैं। हरियाणा के कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2.01 करोड़ मतदाता हैं जिनमें 95 लाख महिलाएं हैं।

Assembly Elections in Jammu and Kashmir | Chief Election Commissioner Rajiv Kumar says, "Assembly Elections will be held in three phaseS; voting on September 18th, September 25th, and October 1st. Counting of votes will take place on October 4" pic.twitter.com/g4eqB62jjh — ANI (@ANI) August 16, 2024

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में पार्टियों ने एक और अनुरोध किया था कि उनके जो उम्मीदवार हैं, और पार्टी के पदाधिकारी हैं उन सभी को बराबर सुरक्षा मिले ऐसा ना हो किसी को कम सुरक्षा मिले। हमने इसे लेकर दिशा निर्देश दे दिए हैं कि सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा मिले।"

Assembly poll in J&K will be held in three phases, with voting on Sep 18, Sep 25, and Oct 1



Counting of votes on October 4 pic.twitter.com/XXvtq4ReEU — ANI (@ANI) August 16, 2024

राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से 73 जनरल, ST-0 और SC- 17 हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़ हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.06 करोड़, महिला मतदाताओं की संख्या 0.95 करोड़ है। जम्मू-कश्मीर में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं। 74 जनरल, 9 ST और 7 SC हैं। मतदाताओं की संख्या कुल 87.09 लाख हैं, जिसमें 44.46 लाख पुरुष और 42.62 लाख महिला मतदाता होंगे। जम्मू-कश्मीर में युवा मतदाताओं की संख्या 20 लाख है।

