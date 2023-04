असम: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ उत्पीड़न का केस दर्ज, पार्टी की महिला नेता ने ही लगाए आरोप

Highlights कांग्रेस नेता अंगकिता दत्ता ने श्रीनिवास बीवी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत अंगकिता दत्ता ने श्रीनिवास पर लगाए गंभीर आरोप अंगकिता दत्ता ने श्रीनिवास पर उत्पीड़न का आरोप लगाया

दिसपुर: यूथ कांग्रेस की असम इकाई की प्रमुख अंगकिता दत्ता ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है।

उन्होंने एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अंगकिता दत्ता ने असम के दिसपुर पुलिस स्टेशन में अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

यूथ कांग्रेस प्रमुख दत्ता ने आरोप लगाया है कि श्रीनिवास बीवी 6 महीने से उन्हें सेक्सिस्ट कमेंट करके, अपशब्दों का इस्तेमाल करके और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से उनके खिलाफ शिकायत करने पर परिणाम भुगतने की धमकी देकर मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं।

हालांकि, दत्ता के आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने मामले का संज्ञान लिया। गुरुवार को कांग्रेस ने दत्ता के आरोपों पर उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा।

गौरतलब है कि अंगकिता दत्ता की शिकायत में कहा गया है कि 25 मार्च को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्ण सत्र के दौरान श्रीनिवास बीवी पर उन्हें शारीरिक रूप से परेशान करने और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने जो शिकायत दर्ज उसमें कहा गया है, "उन्होंने मुझे धक्का दिया, धक्का देते हुए खींचा और गंदे शब्दों का उपयोग किया हुए धमकी दी।" उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनके खिलाफ पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से शिकायत की तो वह कांग्रेस में मेरा करियर बर्बाद कर देंगे।

उन्होंने कहा कि उनके बार-बार शिकायत करने के बावजूद कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद दत्ता ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है।

National Commission for Women (NCW) takes up the matter of harassment of former Assam Youth Congress president Angkita Dutta by Indian Youth Congress (IYC) president Srinivas BV & his IYC secretary in-charge Vardhan Yadav. https://t.co/UoUzjPrCqH