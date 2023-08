असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित कानून पर जनता से मांगे सुझाव

Highlights मुख्यमंत्री ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित कानून पर जनता से सुझाव भेजने की अपील की कहा, जनता के सदस्यों से अनुरोध है कि वे असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित कानून पर हमें अपने सुझाव भेजें

गुवाहाटी: असम सरकार ने सोमवार को राज्य में बहुविवाह को प्रतिबंधित करने को लेकर प्रस्तावित कानून पर जनता से सुझाव हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित कानून पर सुझाव मांग रही है। सरमा ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक सरकारी सार्वजनिक नोटिस साझा करते हुए लोगों से असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित कानून पर अपने सुझाव भेजने की अपील की। सीएम ने ट्विटर लिखा, जनता के सदस्यों से अनुरोध है कि वे असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित कानून पर हमें अपने सुझाव भेजें।

गृह एवं राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव द्वारा प्रकाशित नोटिस में लोगों से 30 अगस्त तक ईमेल या डाक के माध्यम से अपनी राय भेजने का अनुरोध किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने के लिए विधानसभा की विधायी क्षमता का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, और रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य विधायिका वैवाहिक प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने के लिए सक्षम है।

रिपोर्ट के कार्यकारी सारांश को साझा करते हुए, सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि विवाह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून पारित कर सकते हैं। इसमें कहा गया है, "प्रतिरोध का सिद्धांत (अनुच्छेद 254) यह निर्धारित करता है कि यदि कोई राज्य कानून केंद्रीय कानून का खंडन करता है, तो राज्य कानून तब तक रद्द कर दिया जाएगा जब तक कि उसे भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं मिल जाती।"

रिपोर्ट का हवाला देते हुए, नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अभ्यास करने का अधिकार "पूर्ण नहीं है और सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और विधायी प्रावधानों के अधीन है"।

