एक लाख मुकदमों को वापस लेगी असम सरकार, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की घोषणा

Highlights असम सरकार ने 14 अगस्त 2021 की मध्यरात्रि से पहले दर्ज मामूली मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सरमा ने कहा कि निचली अदालतों में करीब चार लाख मुकदमें लंबित हैं।

गुवाहाटीः असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी सरकार निचले स्तर पर न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों समेत एक लाख मामूली मुकदमों को वापस लेगी। गुवाहाटी में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सरमा ने कहा कि निचली अदालतों में करीब चार लाख मुकदमें लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 14 अगस्त 2021 की मध्यरात्रि से पहले दर्ज मामूली मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ‘‘इससे न्यायपालिका दुष्कर्म और हत्या जैसे अधिक जघन्य अपराधों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी।’’ असम को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए सरमा ने कहा कि जो लोग अब भी ‘संप्रभुत्ता’ का ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें वार्ता की मेज पर लौटना चाहिए। उन्होंने उग्रवादी समूहों उल्फा (आई) और एनएससीएन को प्रत्यक्ष रूप से संदेश देते हुए कहा, ‘‘संप्रभुत्ता पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है और असम कभी भारत को नहीं छोड़ेगा।’’

On the occasion of 76th Independence Day, I pay homage to countless freedom fighters who sacrificed a lot for our motherland.



We will send 1,000 youth to Cellular Jail this year on an educational tour to help them get inspired from the sacrifices of our freedom fighters. pic.twitter.com/Aw9gMsDqfs