Assam floods: बाढ़ से अब तक 52 की मौत, 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, हालात हुए बदतर

Highlights असम में आई बाढ़ के बाद काफी बुरे हालात पैदा हो गए हैं वहीं, प्रदेश भर में अब तक कुल 52 मौत हो चुकी फिलहाल, सरकार की ओर से राहत कार्य जारी

Assam floods: भारत के नॉर्थ-ईस्ट राज्य असम में आई बाढ़ के बाद लोगों के बीच काफी असुविधा देखने को मिली और यहां तक कि इससे करीब अभी तक 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। वहीं, आधिकारिक बुलेटन के जरिए खबर सामने आई कि राज्य की ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। फिलहाल सरकार की ओर से राहत कार्य जारी है, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रदेश की हिमंता सरकार की सहायता कर रही।

I visited Tengakhat in Dibrugarh district. Floods have hampered connectivity and homes have been damaged. We are working on a war footing to ensure connectivity is restored at the earliest. #AssamFloodspic.twitter.com/Tq5tuh8jTQ