असम: बाढ़ के कहर में 500 से अधिक परिवार रेलवे ट्रैक पर रहने को मजबूर, कहा- सरकार से नहीं मिल रही ज्यादा मदद

By विशाल कुमार | Published: May 21, 2022 11:10 AM

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है जिसमें 29 जिलों के 2,585 गांवों में 8 लाख से अधिक लोग प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। मानसून पूर्व बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में 14 लोगों की मौत हो गई है।

