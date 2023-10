असम: मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने शेयर किया क्राइम रेट डेटा, 2023 में अब तक डकैती में दर्ज हुए सिर्फ 55 मामले

Highlights असम सीएम हिमंता सरमा ने क्राइम रेट का डेटा शेयर किया है इसमें 2019 से 2022 तक के आंकड़ें के बारे में बताया गया है यही नहीं क्राइम रेट में डकैती में काफी कमी नजर आ रही है

नई दिल्ली: असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि असम में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से अब तक क्राइम रेट में कमी आई है। यह सभी चीज़ें कुछ सालों के भीतर हुई हैं।

इस बात को सार्वजनिक करते हुए 'एक्स' पर उन्होंने एक डेटा शेयर किया है, जिसमें पिछले पांच सालों में असम में विभिन्न श्रेणी में अपराधों का विवरण दिया है। डेटा के अनुसार, साल 2019 में 1 हजार 235 मर्डर केस सामने आए हैं और 1 हजार 952 रेप के मामले सामने आए थे। वहीं, राज्य भर में 198 डकैती के मामले भी कई पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं।

इसके साथ ही डेटा में बताया कि साल 2022 में 1 हजार 84 मर्डर के मामले सामने आएं, जबकि रेप के मामले घट गए हैं। सरमा के द्वारा शेयर किए डेटा के अनुसार 1 हजार 113 रेप के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं, साल 2022 में डकैती में कमी होते हुए 85 मामले ही रह गए।

Our commitment to make Assam a crime-free State is moving positively in the right direction.



Sharing an update on the decreasing trend of all major kind of crimes recorded in the State.@assampolicepic.twitter.com/UowsSq9Orl