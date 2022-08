अगले कांग्रेस अध्यक्ष होने की अटकलों पर अशोक गहलोत बोले- ये मैं मीडिया से सुन रहा हूं

Highlights अशोक गहलोत ने पार्टी के अगले अध्यक्ष के लिए उनके उम्मीदवार होने की अटकलों को खारिज कर दिया सोनिया गांधी ने 21 सितंबर तक पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए अपने अंतिम कार्यक्रम की घोषणा से पहले गहलोत से मुलाकात की थी कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सोनिया गांधी ने मंगलवार को गहलोत से पदभार संभालने का आग्रह किया

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को पार्टी के अगले अध्यक्ष के लिए उनके उम्मीदवार होने की अटकलों को खारिज कर दिया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 21 सितंबर तक पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए अपने अंतिम कार्यक्रम की घोषणा से पहले गहलोत से मुलाकात की थी, जिसके बाद गहलोत के अगले अध्यक्ष बनने की अटकलें तेज हो गई थीं।

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सोनिया गांधी ने मंगलवार को गहलोत से पदभार संभालने का आग्रह किया। बता दें कि सोनिया गांधी स्वास्थ्य मुद्दों के कारण अंतरिम प्रमुख के रूप में बने रहने की इच्छुक नहीं हैं। वहीं, रिपोर्टर्स से मुखातिब होते हुए अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि यह मैं मीडिया से सुन रहा हूं। मैं इस बारे में नहीं जानता। जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, उसे मैं पूरा कर रहा हूं।

