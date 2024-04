Sunita Kejriwal Ulgulan Nyay Rally Ranchi: 'मेरे पति शुगर के मरीज, यह लोग मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं', रांची की रैली में बोली सुनीता केजरीवाल

Highlights सुनीता केजरीवाल ने कहा, मेरे पति के खाने पर कैमरा लगाया हुआ है मेरे पति को सत्ता को मोह नहीं, उन्हें देश की सेवा करना है सुनीता ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की

Sunita Kejriwal Ulgulan Nyay Rally Ranchi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रविवार को झारखंड पहुंची। सुनीता ने रांची में आयोजित उलगुलान न्याय रैली में जनता को संबोधित किया। सुनीता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है। उन्हें दोषी साबित हुए बिना ही जेल में डाल दिया है। यह तानाशाही है। मेरे पति की क्या गलती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा हैं। उनके अंदर देशभक्ति कूट-कूट कर भरी है। मेरे पति आईआईटीयन हैं, वह विदेश जा सकते थे, उनके दोस्त गए। लेकिन उन्होंने देशभक्ति को प्राथमिकता दी।

