गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने शुरू किया नया अभियान, जनता से पूछा बताएं किसे बनना चाहिए AAP का CM उम्मीदवार

सूरत: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को सूरत में कहा, "हम चाहते हैं कि गुजरात के लोग हमें बताएं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। हम एक नंबर और एक ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं। आप 3 नवंबर को शाम 5 बजे तक इस पर अपनी राय भेज सकते हैं। हम 4 नवंबर को परिणाम घोषित करेंगे।"

'अपना मुख्यमंत्री चुनें' अभियान केजरीवाल का गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया एक नया अभियान है। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी केजरीवाल द्वारा कुछ ऐसा ही किया गया था। वहीं, गुजरात में केजरीवाल जमकर रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "लोग बदलाव चाहते हैं। वे महंगाई, बेरोजगारी से राहत चाहते हैं। इन लोगों (भाजपा) ने एक साल पहले अपना मुख्यमंत्री बदल दिया था।"

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, "उनके पास पहले विजय रूपानी थे। उन्होंने उनकी जगह भूपेंद्र पटेल को क्यों दी? क्या इसका मतलब यह है कि विजय रूपाणी के साथ कुछ गड़बड़ थी? विजय रूपाणी को जब लाया गया तो जनता से नहीं पूछा गया। यह दिल्ली से तय किया गया था। लोकतंत्र में जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। न आपने (भाजपा) 2016 में पूछा और न ही 2021 में पूछा।"

We want the people of Gujarat to tell us who should be the next CM. We're issuing a number and an email id. You can send your opinions on it until 5 pm on 3rd Nov. We'll announce the result on 4th Nov: Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal, in Surat, Gujarat pic.twitter.com/A7kxZdWZ1x