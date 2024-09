Arvind Kejriwal Bail Order LIVE: अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 156 दिनों के बाद जेल से होंगे रिहा!

Highlights अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं बेल मिली रिहाई का रास्ता हुआ साफ

Arvind Kejriwal Bail Order LIVE: दिल्ली के मुख्यमंत्री और 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। दिल्ली की नई आबकारी नीति घोटाले मामले में फंसे सीएम केजरीवाल के लिए आज अहम दिन है क्योंकि करीब 156 दिन जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लंबे समय तक कैद में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करना है।

शुक्रवार, 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की पीठ अरविंद केजरीवाल द्वारा जमानत की मांग करने वाली और कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने के लिए एकत्र हुई। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां अलग-अलग फैसले सुनाया है।

Supreme Court grants bail to Delhi Chief Minister and AAP national convener Arvind Kejriwal in a corruption case registered by CBI in the alleged excise policy scam. Supreme Court says prolonged incarceration amounts to unjust deprivation of liberty. pic.twitter.com/6LoZkISNO4

मालूम हो कि पिछले 156 दिनों से केजरीवाल जेल में बंद थे और आज कोर्ट द्वारा रिहाई देने का फैसला न सिर्फ केजरीवाल बल्कि उनकी पार्टी के लिए राहत की बात है।

जानकारी के अनुसार, पीठ ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट (जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच) ने केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि, सीबीआई मामले के कारण उनकी कैद जारी रही।

#WATCH | Delhi: On Delhi CM Arvind Kejriwal's bail, Advocate Sanjeev Nasiar says, "... The bail has been granted in the CBI case... It is a big day of relief. The CM was jailed for the last 5 months... Both judges have different views as far as the arrest is concerned. I will be… pic.twitter.com/cvtcxS3Kqp