Arvind Kejriwal Arrested: 'आप' मंत्री गोपाल राय का दावा, कहा- "अरविंद केजरीवाल के परिवार को किया हाउस अरेस्ट"

Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में हलचल मची है। आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार पर इस गिरफ्तारी का आरोप लगा रही है और इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है। आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। वहीं, दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने केंद्र सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। गोपाल राय शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के परिवार को नजरबंद किया गया है।

राय ने कहा, "मैं यहां उनके परिवार से मिलने आया हूं लेकिन उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। किस कानून के तहत मुझे उनसे मिलने से रोका जा रहा है?"

राय का यह दावा बड़ा है और उन्होंने इसका विरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने लगातार दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। अनुमति मिलने के बाद आखिरकार राय को परिवार से मिलने की अनुमति दी गई। इस बीच, आप कार्यकर्ता आप कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपना समर्थन दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के समर्थन में प्रदर्शनकारी आप कार्यालय के बाहर भी एकत्र हुए हैं।

#WATCH | On ED arrest of Arvind Kejriwal, AAP leader & Delhi minister Gopal Rai at CM's residence, he says, "I have come here to meet his family but they have been put under house arrest. Under which law, I am being stopped from meeting his family?" pic.twitter.com/jeQJf3Whnb

इससे पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि यह पहली बार है कि किसी मौजूदा सीएम को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। आतिशी ने कहा, "एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भाजपा की राजनीतिक साजिश है।" उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट देश में लोकतंत्र की रक्षा करेगा।

आप नेता ने कहा, "अगर यह समान अवसर को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं है, तो यह क्या है?...हमें उम्मीद है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट देश में लोकतंत्र की रक्षा करेगा...बीजेपी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल प्रचार न कर पाएं लोकसभा चुनाव में...हम भारतीय गठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के प्रति एकजुटता व्यक्त की है।"

बता दें कि शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम गुरुवार को केजरीवाल के आवास पर पहुंची। उनके आवास पर चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान, केजरीवाल को नाटकीय परिस्थितियों के बीच गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि AAP संयोजक दिल्ली उच्च न्यायालय से शराब नीति मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्राप्त करने में विफल रहे। बाद में प्रवर्तन निदेशालय उन्हें एजेंसी के मुख्यालय ले गई।

#WATCH | On Arvind Kejriwal's arrest, AAP leader & Delhi Minister Atishi says, "It is the first time that a sitting CM has been arrested by Central government. In the country's history, it is the first time that after the announcement of the Lok Sabha elections, the national… pic.twitter.com/HxaviLfIUU