अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट से मिला 29 करोड़ कैश और 5 किलो सोना, 10 ट्रंक में पैसे भरकर निकले ईडी के अधिकारी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट से बड़ी मात्रा में कैश और सोना मिला है। सामने आई जानकारी के अनुसार इस अर्पिता के इस दूसरे फ्लैट से ईडी को करीब 29 करोड़ रुपये (28.90) कैश और 5 किलो सोना मिला है।

ईडी को ये नकदी और सोना अर्पिता मुखर्जी के उत्तर कोलकाता के बेलघरिया स्थित फ्लैट से मिला है। यहां बुधवार को जांच एजेंसी ने छापा मारा था। अर्पिता मुखर्जी को उनके दक्षिण कोलकाता स्थित फ्लैट से 21 करोड़ रुपये की नकदी मिलने के एक दिन बाद 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में अब तक अर्पिता मुखर्जी के यहां से कुल करीब 50 करोड़ कैश मिल चुके हैं।

अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया स्थित से इस फ्लैट से गुरुवार सुबह ईडी के अधिकारी 10 बड़े ट्रंक में कैश लेकर निकले। इससे पहले बुधवार को अधिकारियों ने बताया था कि बेलघरिया के रथाला इलाके में अर्पिता के दो फ्लैट को ताला तोड़कर खोला गया क्योंकि उनकी चाबी नहीं मिली। इसमें एक फ्लैट में बड़ी मात्रा में कैश मिलने की जानकारी सामने आई। इसके बाद इनकी गिनती के लिए तीन मशीनें मंगवाई गई थी।

WB SSC recruitment scam | North 24-Parganas: ED officials leave the Belgharia residence of Arpita Mukherjee, close aide of WB Minister Partha Chatterjee, after filling 10 trunks with cash amounting to approx Rs 29cr found there; a total of Rs 40cr found from her premises so far. pic.twitter.com/t9gEIHyb08