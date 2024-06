AP Assembly Polls 2024 Results: आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया, बनेगी एनडीए की सरकार

Andhra Pradesh Assembly Elections 2024 Results:आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आज मतगणना शुरू हो गई है, शुरुआती रुझानों में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने शानदार प्रदर्शन किया है, जो बहुमत के आंकड़े से भी आगे निकल गई है और खुद को राज्य की सत्ता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित किया। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है।

175 सीटों में से वह 127 सीटों पर आगे चल रही है। वाईएसआरसीपी 21 सीटों पर आगे चल रही है, जन सेना पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है, भाजपा 7 सीटों पर आगे चल रही है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 88 है। इन शुरुआती गणनाओं में टीडीपी के मजबूत प्रदर्शन से आंध्र प्रदेश विधानसभा के भीतर सत्ता की गतिशीलता में बदलाव का संकेत मिलता है। पार्टी के पर्याप्त संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में आगे रहने के साथ, राज्य में अगली सरकार बनाने की इसकी क्षमता का स्पष्ट संकेत है।

बहरहाल, इस चुनावी लड़ाई के केंद्र में येदुगुरी संदिंती जगन मोहन रेड्डी हैं, जिन्हें वाईएस जगन के नाम से जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर वाईएसआरसीपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं सतर्क रहने के लिए कहा है। 2009 में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले वाईएस जगन आंध्र प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे हैं।

