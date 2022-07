अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज, कहा- 'क्या मनीष सिसोदिया भी खो देंगे याददाश्त?'

Highlights मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के प्रमुख हैं। केजरीवाल का कहना कि वह सिसोदिया को 22 साल से जानते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उनपर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बचाने का आरोप लगाया।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उनपर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बचाने का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी एएनआई से शनिवार को ठाकुर ने कहा कि आप (अरविंद केजरीवाल) भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्रालय को एलजी के पत्र पर चुप हैं। यह आपके लोगों द्वारा आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार दिखाता है। जेल में अपनी याददाश्त खोने वाले सत्येंद्र जैन पर आरोप थे। क्या मनीष सिसोदिया भी याददाश्त खो देंगे?

अपनी बात को जारी रखते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपके विभागों से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। आपने राजनीति में आने से पहले बड़े-बड़े दावे किए लेकिन आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने भ्रष्टाचारियों को आश्रय दिया है और जिस तरह से आपने टीवी पर झूठ बोला था और भाजपा के किसी भी आरोप का जवाब नहीं दे सके, यह दर्शाता है कि एलजी की गृह मंत्रालय की सिफारिश जमीन पर है। भ्रष्ट मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

You're(Arvind Kejriwal)silent on LG's letter to MHA for CBI probe into corruption allegations. It shows corruption by your people under your nose.There were allegations against Satyendar Jain who lost his memory in jail.Will Manish Sisodia too lose memory?:Union Min Anurag Thakur pic.twitter.com/CNlqurvMWY

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति-2021-22 में कथित नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन करने के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर आदमी पार्टी (आप) सरकार के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। हालांकि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया का बचाव करते हुए उन्हें "कट्टर ईमानदार" करार दिया है। उन्होंने साथ ही आशंका जताई है कि कुछ दिनों में भी सिसोदिया को "फर्जी" मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है।

You've sheltered the corrupt & the way in which you lied on TV y'day & couldn't respond to any of BJP's allegations shows that LG's recommendation to MHA holds ground. Corrupt ministers should resign. A corrupt man like you has no right to be in power:Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/OegWz4IOzD