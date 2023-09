VIDEO: सैनिकों की हत्या के विरोध में जम्मू में लगाए गए एंटी पाकिस्तान नारे, पाक झंडे को भी जलाया गया

Highlights सैनिकों की मौत को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और डीएसपी हुमायूं भट हुए थे शहीद शहीदों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक स्थानों पर भेजे जाने से पहले अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे

जम्मू: अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और डीएसपी हुमायूं भट की मौत पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार (14 सितंबर) को जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और डीएसपी हुमायूं भट की मौत पर पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया।

सुरक्षा बलों ने गुरुवार (14 सितंबर) को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ स्थल से कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोंचक के शवों को एयरलिफ्ट किया। वे सैनिक ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए और उन्होंने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक के साथ देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।अधिकारियों के अनुसार, धोंचक और सिंह के शवों को हवाई मार्ग से कोकरनाग से बादामीबाग छावनी में सेना के 92 बेस अस्पताल ले जाया गया।

#WATCH | J&K: BYJM workers hold a protest and raise slogans against Pakistan in Jammu over the death of Colonel Manpreet Singh, Major Ashish Dhonak and DSP Humayun Bhat during an encounter with terrorists in Anantnag yesterday. pic.twitter.com/TkHzQd82u9