पश्चिम बंगाल में एक और संदेशखाली? शांतिपुर में टीएमसी समर्थक पर महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप के बाद आक्रोश

शांतिपुर (पश्चिम बंगाल): यौन उत्पीड़न के आरोपों और स्थानीय टीएमसी नेताओं से जुड़े भूमि विवादों को लेकर संदेशखाली में अशांति के कारण जो सुर्खियों में था, वह अब पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में स्थानांतरित हो गया है। यहां एक टीएमसी समर्थक के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप सामने आए हैं, जिसमें समुदाय में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है।

रानाघाट से भाजपा उम्मीदवार जगन्नाथ सरकार ने इन घटनाओं के बारे में अधिकारियों को बार-बार सूचित किया है, फिर भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी से जुड़े हैं। यह घटना शांतिपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बगचापुर ग्राम पंचायत के करमचापुर इलाके में हुई।

सरकार का आरोप है कि प्रदीप सरकार नाम का शख्स कई सालों से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। सरकार ने जोड़ा, "वह रात में घरों में घुसता है और महिलाओं से छेड़छाड़ करता है। मैंने पुलिस को कई बार लिखित शिकायत दी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले आरोपी को एक महिला से छेड़छाड़ का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था लेकिन वह परिवार के सदस्यों को देखकर भाग गया।"

West Bengal: Another horror story like Sandeshkhali reported out of Shantipur.



As per reports, common people are complaining that for years, Trinamool leader Pradeep Sarkar comes to their house, takes photos of women, threatens to release them on the internet, and molests them… pic.twitter.com/gwQMYxJ0s0