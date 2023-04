कांग्रेस के नेता द्वारा 'अनफॉलो' की अपील पर अनिल एंटनी ने ली चुटकी, बोले- "केरल में कांग्रेस के पिछड़ने का यही कारण..."

Highlights अनिल एंटनी ने केरल कांग्रेस में गिरावट की बताई वजह अनिल एंटनी ने कहा कि कांग्रेस असलियत से कट गई है इसलिए वह पिछड़ गई है अनिल एंटनी ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ पिछले हफ्ते थाम लिया था

तिरुवनन्तपुरम: हाल ही में कांग्रेस के पूर्व नेता अनिल अंटनी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अनिल एंटनी ने बुधवार को कांग्रेस की चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा 'अनफॉलो' किए जाने पर कांग्रेस की कमी को उजागर करते हुए तंज कसा। दरअसल, मामला उस वक्त शुरू हुआ जब अनिल एंटनी के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके विरोध में उन्हें ट्विटर से अनफॉलो कर दिया और अन्य कार्यकर्ताओं से भी ऐसा करने की अपील की। इसके बाद कई नेताओं ने अनिल अंटनी को ट्विटर से अनफॉलो कर दिया।

ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस के केरल में गिरावट आने की यह एक वजह है कि वह असलियत से कट चुकी है।"

Typical congressman ! People are generally in @Twitter to follow views - across the spectrum , to get some idea and information of what different people think. This could help to make informed opinions. When you unfollow everyone with different views and just keep listening to… https://t.co/JsCgA6WgTS