उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ईडी के सामने हुई पेश, विदेशी मुद्रा उल्लंघन का है मामला

मुंबई: उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी और दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री टीना अंबानी आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई हैं। यह मामला कथित विदेशी मुद्रा के उल्लघंन का है जिसमें अनिल अंबानी और उनकी पत्नी दोनों जांच के घेरे में हैं।

अनुभवी अभिनेत्री टीना अंबानी आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के सामने पेश हुईं - जांच एजेंसी द्वारा अनिल अंबानी से पूछताछ के एक दिन बाद।

इससे पहले, अनिल अंबानी मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार को मुंबई के बलार्ड एस्टेट इलाके में केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश हुए। अंबानी इससे पहले 2020 में यस बैंक ऋण रिश्वत मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए थे, जिसमें बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार किया गया था।

