WATCH: भाषण के दौरान खड़गे को आया गुस्सा, गड़बड़ कर रहे कार्यकर्ताओं से चुनावी रैली से 'बाहर निकलने' को कहा, बोले "एआईसीसी का नेता बोल रहा है..."

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक चुनावी रैली के दौरान शोर मचाने पर अपना आपा खोने और दर्शकों पर आवाज उठाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुकावटों से स्पष्ट रूप से परेशान होकर, खड़गे ने सख्ती से सुझाव दिया कि जो लोग सुनने को तैयार नहीं हैं उन्हें 'बाहर निकल जाना चाहिए'।

खड़गे ने गुस्से में कहा,"..चुप रहो अगर सुनना है तो सुनो नहीं तो बाहर निकल जाओ .. इस तरह बात मत करो... क्या आप नहीं जानते? जो ये बैठक चल रही है, एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है...और आप जो चाहें बोलते हैं, अगर सुनना है तो सुनो नहीं तो अपनी जगह को जाओ।''

Congress Chief Kharge ji gets angry as party workers are not taking him seriously. pic.twitter.com/vgLsd7GeSf