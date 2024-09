Andhra Pradesh-Telangana-Marathwada Rain: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मराठवाड़ा में बारिश से बुरा हाल, 35 की मौत और लाखों प्रभावित, राहत काम तेज

Highlights Andhra Pradesh, Telangana Marathwada Rain Live Updates: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की गुजारिश करेगी। Andhra Pradesh, Telangana Marathwada Rain Live Updates: नुकसान की रिपोर्ट मिलने के बाद ही पूरा ब्योरा पता चल पाएगा। Andhra Pradesh, Telangana Marathwada Rain Live Updates: मारे गए लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

Andhra Pradesh, Telangana Marathwada Rain Live Updates: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बुरा हाल हो गया है। तेलंगाना में 16, आंध्र प्रदेश में 15 और मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश से चार लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना में कुछ लोग अब भी लापता हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने केंद्र से राज्य में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह करने का फैसला किया है। राज्य के आईटी एवं उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने संवाददाताओं को बताया कि नुकसान की रिपोर्ट मिलने के बाद ही पूरा ब्योरा पता चल पाएगा।

#WATCH | Andhra Pradesh: Severe waterlogging in Vijayawada due to the torrential rain; rescue and relief operations underway. pic.twitter.com/OS3hp1zXSG