Andhra Pradesh Assembly Elections: नायडू से मिले पवन कल्याण और नंदमुरी बालकृष्ण, जनसेना और तेदेपा में गठजोड़, मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

Highlights राजमहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार के बाद यह घोषणा की। कौशल विकास निगम घोटाले में अपनी कथित भूमिका के लिए राजमहेंद्रवरम जेल में बंद हैं। आंध्र प्रदेश वाईएसआरसीपी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता।

Andhra Pradesh Assembly Elections: जनसेना पार्टी और तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) अगला चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी क्योंकि आंध्र प्रदेश, युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने यहां बृहस्पतिवार को यह बात कही।

तेदेपा प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद राजमहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार के बाद उन्होंने यह घोषणा की। नायडू करोड़ों रुपये के कौशल विकास निगम घोटाले में अपनी कथित भूमिका के लिए राजमहेंद्रवरम जेल में बंद हैं।

Pawan Kalyan says the Jana Sena Party and TDP will form an alliance for the upcoming polls. pic.twitter.com/HnuYqVbSi4