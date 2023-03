हाथों में 1.5 किलो सोना लपेटकर तस्करी करने की फिराक में था एयर इंडिया का केबिन क्रू मेंबर, अधिकारियों ने ऐसे धर दबोचा

Highlights कोच्चि एयरपोर्ट पर बुधवार को सोने की तस्करी करता एक केबिन क्रू गिरफ्तार किया गया केबिन क्रू शफी लगभग 1.5 किलो सोना अपने हाथ पर चिपकाकर ग्रीन चैनल पार करने की फिराक में था चेन्नई एयरपोर्ट पर भी दो यात्रियों की बुधवार को 6.8 किलोग्राम सोना ले जाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है

एयर इंडिया के एक केबिन क्रू द्वारा लगभग 1.5 किलो सोने की तस्करी का मामला सामले आया है। बुधवार को कोच्चि हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के एक केबिन क्रू को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक वायनाड के रहने वाले शफी को सीमा शुल्क अधिकारियों ने कोच्चि में 1 किलो 487 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया । शफी ने तस्करी करने के लिए सोने को किसी तरह से हाथों में लपेट कर उसे ढक लिया। हालांकि ग्रीन चैनल से गुजरने से पहले ही अधिकारियों को भनक लग गई जिसके बाद वो पकड़ा गया।

दरअसल सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय को पहले ही गोपनीय सूचना मिली थी कि केबिन क्रू सदस्य शफी सोने की तस्करी करने वाला है। बहरीन कोझिकोड कोच्चि सेवा का केबिन क्रू सदस्य शफी जिस वक्त सोना ले जाने की फिराक में था उससे पहले ही अधिकारी अलर्ट हो गए। अधिकारियों ने पहले ही शफी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया था, फिलहाल शफी से पूछताछ की जा रही है।

इससे पहले भी चेन्नई सीमा शुल्क को बुधवार को ही बड़ी कामयाबी मिली थी जब सिंगापुर से आए दो यात्रियों को सोना तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। चेन्नई सीमा शुल्क के मुताबिक सिंगापुर से आए दो यात्रियों को बुधवार को चेन्नई हवाई अड्डे पर 6.8 किलोग्राम सोना ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया जिसकी कीमत लगभग 3.32 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

चेन्नई कस्टम्स ने एक ट्वीट कर बताया कि इंटेल के आधार पर AI-347 और 6E-52 सिंगापुर से 2 पैक्स चेन्‍नई लाए गए, सिंगापुर से आए 2 यात्रियों को 7 मार्च को सीमा शुल्क द्वारा रोका गया। उनके सामान की तलाशी लेने पर 6.8 किलोग्राम वजन का सोना मिला ।आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है।

Kochi | Air India cabin crew Shafi, a native of Wayanad, was arrested at Kochi Airport for smuggling 1,487 gms of gold. The cabin crew was of Bahrain-Kozhikode-Kochi service. Further interrogation underway: Customs Preventive Commissionerate pic.twitter.com/1nxVzF2fA7