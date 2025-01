Amritsar Blast: अमृतसर पुलिस चौकी के बाहर हुआ धमाका, बाल-बाल बचे लोग

Amritsar Blast: पंजाब के अमृतसर में गुमटाला पुलिस चौकी के बाहर तेज धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने बताया कि रात करीब आठ बजे हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने किसी भी विस्फोट से इनकार करते हुए कहा कि यह आवाज कार के ‘रेडिएटर’ के फटने की थी। उन्होंने बताया कि 2008 मॉडल की यह कार एक सहायक उपनिरीक्षक की है। सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम) शिव दर्शन सिंह ने बताया कि ‘रेडिएटर’ फटने के कारण वाहन से ‘कूलेंट’ लीक हो गया और वाहन के शीशे में दरार आ गई।

#WATCH | Amritsar | ACP West Amritsar Shiv Darshan Singh says, "Around 8 pm (9 Jan), when Gumtala Police Station in charge ASI Harjinder Singh was engaged in public dealings he heard an explosion outside the police station. When he reached the spot, he found that the coolant from… pic.twitter.com/Rj2az3SbAi