अमित शाह ने जेपी की 120वीं जयंती पर 'लोकनायक' की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण

Highlights कहा- जेपी के आंदोलन ने आपातकाल लगाने और विपक्ष को जेल में डालने के लिए मजबूर किया गया अमित शाह ने अपने संबोधन में आपातकाल के दौरान लोकनायक के योगदान को किया याद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 20 दिनों के भीतर बिहार का यह दूसरा दौरा है

पटना: जय प्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बिहार के सारण जिले में अपने पैतृक गांव सीताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। शाह ने जेपी आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जयप्रकाश नारायण का सबसे बड़ा योगदान तब था जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ और सत्ता के नशे में चूर एक सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया, जिसने 70 के दशक में आपातकाल लगाया।

अपने संबोधन में अमित शाह ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 1973 में, इंदिरा जी के नेतृत्व में, गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें चिमन पटेल मुख्यमंत्री थे। इंदिरा जी ने सार्वजनिक रूप से सरकारों को पैसा इकट्ठा करने का काम दिया, भ्रष्टाचार शुरू हुआ। गुजरात में छात्रों ने विरोध किया और इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। इसने गुजरात में सरकार बदल दी।

