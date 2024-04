Amit Shah In Jodhpur: 'जो भष्ट्राचार करेगा वो जेल जाएगा', जोधपुर से बोले अमित शाह

Highlights राजस्थान में 25 की 25 सीट मोदी जी की झोली में डालने का काम करना है:अमित शाह पीएम मोदी ने 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम किए हैं 10 साल में हर सप्ताह 1 नई यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया है

Amit Shah In Jodhpur: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो भ्रष्ट्राचार करेगा वो जेल जाएगा। जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वह लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। इन लोगों को लोकतंत्र की नहीं पड़ी है। बल्कि, यह लोग तो अपने बच्चों को बड़े पदों पर बैठाने का सपना देखते हैं। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि यहां की 25 की 25 सीट मोदी जी की झोली में डालने का काम करना है।

#WATCH | Rajasthan: At a public rally in Jodhpur, Home Minister Amit Shah says, "PM Modi has worked to make India prosperous. I want to talk about 'Modi's guarantee', make PM Modi the PM again and he will make India the third largest economy...PM Modi has fulfilled all the… pic.twitter.com/ns9fS4TJJF