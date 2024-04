Amit Shah In Khairagarh: 'बीजेपी कभी आरक्षण खत्म नहीं करेगी', छत्तीसगढ़ से बोले गृहमंत्री अमित शाह

Highlights केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगले पांच साल तक फ्री में राशन मिलता रहेगा पूरे देश में हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराएंगे वन नेशन, वन इलेक्शन जमीन पर लाएंगे

Amit Shah In Khairagarh: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। अमित शाह ने खैरागढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल कहते हैं कि आज सोमवार है, तो यह निश्चित रूप से नहीं है। क्योंकि वह कभी सच नहीं बोलते हैं। उन्होंने 'गंगाजल' पर शपथ ली थी कि वह शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज शराब की नदियां बह रही हैं। उन्होंने जूट उद्योग खोलने की बात की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

