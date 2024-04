Amit Shah In Chhattisgarh: 'संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब, आदिवासी, दलित, और पिछड़े समाज का है, कांग्रेस पर अमित शाह ने साधा निशाना

Highlights छत्तीसगढ़ के कांकेर में अमित शाह ने चुनावी सभा को किया संबोधित अमित शाह ने कहा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, आदिवासी, दलित का नहीं इस देश से नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद को समाप्त किया और नक्सलवाद समाप्ति की कगार पर है

Amit Shah In Chhattisgarh: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहलोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर में थे। यहां अमित शाह ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, आदिवासी, दलित का नहीं। पीएम मोदी ने कल कहा था, इस पर कांग्रेस को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। शाह ने आगे कहा कि संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब, आदिवासी, दलित, और पिछड़े समाज का है। उन्होंने आगे कहा कि इस देश से नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद को समाप्त किया और नक्सलवाद समाप्ति की कगार पर है।

#WATCH | Chhattisgarh: Addressing a public meeting in Kanker, Union Home Minister Amit Shah says, "Congress party has just got irritated because PM Modi has said in their manifesto everyone's property will be surveyed. PM Modi said yesterday that why the survey has to be done?… pic.twitter.com/a5wywlyfDS