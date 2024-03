Amit Shah In Bihar: 'आरजेडी और कांग्रेस दोनों घपला-घोटाला करने वाली पार्टी', बिहार से बोले गृह मंत्री अमित शाह

Highlights अमित शाह ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी ने किया 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम मोदी ने किया 12 करोड़ गरीबों को शौचालय देने का काम मोदी ने किया

Amit Shah In Bihar: गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार के दौरे पर थे। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी-कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों घपला-घोटाला करने वाली पार्टी है। आरजेडी ने चारा घोटाला, वर्दी घोटाला, पाइप घोटाला, रेलवे होटल के आवंटन में घोटाला, बालू घोटाला किया और अरबों रुपए की बेनामी संपत्ति बेटे-बेटियों के नाम की। कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, टूजी घोटाला, ऑगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, चिटफंड आदि घोटाला किया।

VIDEO | "I want to thank the people of Bihar. In 2014, people of Bihar helped us win 31 seats, while we won 39 seats in 2019. In 2024, we will win all 40 seats in Bihar," says Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah), addressing a public gathering in Patna.



(Full video… pic.twitter.com/zxPTVb2pSZ