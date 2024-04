Amit Shah In Balurghat: 'ममता दीदी घुसपैठ नहीं रोकेंगी, क्योंकि ये घुसपैठिए उनका वोट बैंक हैं', बालुरघाट में बोले अमित शाह

Highlights केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बालुरघाट में चुनावी सभा को संबोधित किया ममता दीदी घुसपैठ नहीं रोकेंगी क्योंकि ये घुसपैठिए उनका वोट बैंक हैं पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार बंगाल में घुसपैठ रोक सकते हैं

Amit Shah In Balurghat:लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को पश्चिम बंगाल में थे। यहां बालुरघाट में उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी घुसपैठ नहीं रोकेंगी क्योंकि ये घुसपैठिए उनका वोट बैंक हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार बंगाल में घुसपैठ रोक सकते हैं। हमने असम में घुसपैठ रोका।

#WATCH | West Bengal: Addressing a public rally in Dakshin Dinajpur, Union Home Minister Amit Shah says, "...Mamata Didi will not stop infiltration because these infiltrators are her vote bank. PM Narendra Modi and the BJP government can stop infiltration in Bengal. We stopped… pic.twitter.com/SgboJ3YvGa

उन्होंने कहा कि मैं आपको मोदी की गारंटी बताने आया हूं कि हमें 30 सीटें पार कराओ और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाओ। हम घुसपैठ रोक देंगे। अमित शाह ने कहा कि आज पूरे क्षेत्र में फैली अत्यधिक गरीबी के लिए कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार हैं। बंगाल के लोगों ने 2014 में हमें केवल दो सीटें और फिर 2019 में आपने हमें 18 सीटें दीं और पीएम मोदी 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बने। अब 2024 में हमें इसे 18 से बढ़ाकर 30 करना है और 370 सीटें पार करनी हैं। अगर हमें भारत मजबूत बनाना है तो मजबूत बंगाल बनाना है।

अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हैं, फिर भी संदेशखाली जैसी शर्मनाक घटना पर आप राजनीति कर रही हैं। वर्षों तक, आपकी नाक के नीचे अत्याचार होता रहा और जब टीएमसी के गुंडों को ईडी पकड़ने गई तब उन पर पथराव किया गया। तुष्टिकरण कर कुछ वोट लेने के लिए आप संदेशखाली के गुनहगारों को बचा रही हैं।

#WATCH | West Bengal: Addressing a public rally in Dakshin Dinajpur, Union Home Minister Amit Shah says, "I cannot understand what has happened to the Congress Party. Even today they are saying that there should be Muslim personal law, and UCC should not happen. They released… pic.twitter.com/7vZZo3vGB0