Amit Shah in Aurangabad: 'मोदी जी का राज है, हम देश को तोड़ने नहीं देंगे', औरंगाबाद में बोले अमित शाह

Amit Shah in Aurangabad: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को बिहार के दौरे पर थे। अमित शाह ने औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्षों बाद कर्पूरी ठाकुर जी को 'भारत रत्न' देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अमित शाह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी का बखान तो बहुत लोग करते थे, लालू प्रसाद यादव भी कसीदे पढ़ते थे। सत्ता में आए और गए, लेकिन किसी ने भी कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नहीं किया। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित कर समस्त पिछड़ा समाज का सम्मान किया है।

#WATCH | Bihar: Union Home Minister Amit Shah says, "In 2014, the people of Bihar gave us (BJP-led NDA) 31 out of the 40 seats. In 2019, they gave us 39 out of the 40 seats. This time, I request you to help the NDA win all the 40 seats..." pic.twitter.com/EHAw66xDmb