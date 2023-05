मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए अमित शाह ने सामाजिक संगठनों और अधिकारियों के साथ बैठक की, सैन्य अधिकारियों से भी मिलेंगे

Highlights हिंसाग्रस्त मणिपुर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री और मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की अमित शाह ने मणिपुर में महिला नेताओं (मीरा पैबी) के एक समूह के साथ भी बैठक की

नई दिल्ली: हिंसाग्रस्त मणिपुर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में शांति बनाए रखने और फिर से सामान्य स्थिति बनाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की।

गृह मंत्री अमित शाह ने इंफाल में विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ भी मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए खुद अमित शाह ने बताया कि विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों के साथ सार्थक चर्चा हुई। शाह ने कहा कि नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों ने शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि हम साथ मिलकर मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करने में योगदान देंगे।

