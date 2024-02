Amit Shah Exclusive: तारीख पे तारीख नहीं, अब वक़्त पर इंसाफ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ विशेष साक्षात्कार, देखें पूरी बातचीत

Highlights मगर जब तक अंग्रेजों का शासन था, तब तक तो ठीक था. उद्‌देश्य अंग्रेजी सत्ता को टिकाए रखना था. वे कानून लोगों को न्याय देने के लिए नहीं थे. समाज के लिए न्याय की प्रक्रिया को तैयार करने में आवश्यक यह है कि वह समाज में सबसे बड़ा गुनाह क्या है वह देखे.

Amit Shah Exclusive: केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री अमित शाह एक तेज तर्रार मंत्री के रूप में अपनी पहचान रखते हैं. वह जितने आत्मविश्वास के साथ संसद में अपनी बात रखते हैं, उतनी दृढता के साथ उसे पालन कराने का दावा भी करते हैं. संसद के पिछले सत्र में भारतीय दंड विधान के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लाने पर वह कई लोगों के निशाने पर हैं, लेकिन वह हर तरह की आलोचना का जवाब तथ्यों और तर्कों के आधार पर देते हैं और बदलाव को जायज ठहराते हैं. बीते सप्ताह नई दिल्ली में ढलती शाम के बीच उनके साथ नए कानूनों के विषय में सवाल-जवाब के साथ देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी करीब एक घंटे तक उनके निवास पर चर्चा हुई. सफेद कुर्ता- पायजामा के साथ हरे रंग की चैक की जैकेट पहने गृह मंत्री की चेहरे की चमक बता रही थी कि दिन भर के व्यस्तता के बीच उन्हें नए और परिवर्तनकारी कार्यों से लगातार कितनी ऊर्जा मिलती है.

Had the honor of sitting down with the Home Minister of India, Mr. Amit Shah, for an exclusive interview.



