अमित शाह ने 77 साल के नवीन पटनायक को दी रिटायर होने की सलाह, कांग्रेस ने पूछा- "नरेंद्र मोदी ?"

Highlights अमित शाह ने उम्र का हवाला देते हुए नवीन पटनायक को राजनीति से रिटायर होने की सलाह दी चिदंबरम ने पूछा कि क्या अमित शाह नवीन पटनायक के बहाने पीएम मोदी की ओर इशारा कर रहे हैं चिदंबरम ने कहा कि अमित शाह खुश होंगे कि वो नेता विपक्ष के तौर पर संसद में बैठेंगे, मोदी नहीं

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते मंगलवार को सुझाव दिया कि ओडिशा के 77 साल के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए। अमित शाह के इसी बयान को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने मुद्दा बनाते हुए व्यंग्य किया और पूछा कि क्या अमित शाह नवीन पटनायक के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा कर रहे हैं, जो 73 साल और सात महीने के हो रहे हैं।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अमित शाह ने 25 मई को ओडिशा में लोकसभा वोटिंग के साथ होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले ओडिशा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हैं। ओडिशा के लोग भाजपा को वोट देकर प्रदेश का गौरव को बहाल करें, जिसे नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी की सरकार ने "नष्ट" कर दिया है।

यह वादा करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में आने पर एक युवा उड़िया भाषी 'भूमिपुत्र' को सीएम बनाएगी। शाह ने कहा, "नवीन बाबू की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, जिसके कारण प्रदेश में 1.5 लाख सरकारी नौकरियों के पद रिक्त हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो हम इन पदों पर तुरंत नियुक्तियां करेंगे।”

गृहमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने बुधवार को सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये पोस्ट में कहा, “जब अमित शाह ने कहा कि नवीन पटनायक को 'बढ़ती उम्र' (77 वर्ष) के कारण रिटायर हो जाना चाहिए, तो क्या यदि भाजपा की सरकार बनती है तो वह नरेंद्र मोदी (73 वर्ष 7 महीने) को संकेत दे रहे थे?"

When Mr Amit Shah said that Mr Naveen Patnaik should retire because of "advanced age" (77 years) was he throwing a hint to Mr Narendra Modi (73 years, 7 months) -- in case the BJP formed the government?



It seems that Mr Amit Shah will be the happiest person if the BJP did not…