'हिंदुत्व विषयक साहित्य' बेचने की वजह से अमेजन ने भारतीय लेखक का किंडल अकाउण्ट किया रद्द

नई दिल्ली: लेखक और राजनीतिक विश्लेषक सौरव दत्त ने आरोप लगाया है कि उनकी किताब 'मोदी एंड मी: ए पॉलिटिकल रीअवेकनिंग' को अमेजन से हटा दिया गया है। साथ ही उनका अमेजन किंडल अकाउंट भी रद्द कर दिया गया है। सौरव दत्त ने दावा किया है कि अमेजन की ओर से ऐसा करने की वजह को 'हिंदुत्व विषयक साहित्य' बताया गया है।

सौरव दत्त ने रविवार को ट्वीट कर कहा, 'तो मेरी किताब मोदी एंड मी: ए पॉलिटिकल रीअवेकनिंग को अमेजन से हटा दिया गया है और इसकी सामग्री के बारे में शिकायतों के बाद मेरा अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया है। यह बिल्कुल बेतुका है। अधिक विवरण जल्द ही साझा करूंगा।'

Ok so my book Modi & Me: A Political Reawakening has been taken off @amazon and my account DELETED after complaints about its contents.

This is absolutely ridiculous, a complete farce.

Will share more details soon. 😠