उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय चुनावः ओबीसी आरक्षण रद्द, चुनाव कराने का निर्देश, उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला

लखनऊः इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के नगरीय निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया।

Allahabad High Court orders conduct of urban local body elections in Uttar Pradesh without OBC reservation