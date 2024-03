Highlights सभी एजेंसी बैंक 31 मार्च 2024 (रविवार) को जनता के लिए खुले रहेंगे आरबीआई ने जारी किया नोटिफिकेशन एजेंसी बैंकों को नोटिफिकेशन भी जारी

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी देते हुए कहा है कि सभी एजेंसी बैंक 31 मार्च 2024 (रविवार) को जनता के लिए खुले रहेंगे। इस बाबत आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक सुनील टी एस नायर ने एजेंसी बैंकों को नोटिफिकेशन भी जारी किया है।

All Agency Banks to remain open for public on March 31, 2024 (Sunday)https://t.co/7eI5CZtlh0